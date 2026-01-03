Schwerkranken Menschen mithilfe speziell umgebauter Fahrzeuge ihre letzten Wünsche zu erfüllen ist das Ziel eines neuen Projekts in Schönebeck. Möglich wurde es dank eines großzügigen Spenders.

Birk Lehmann und Kay Behring (v.l.) von Elbe Sonderfahrzeuge in Schönebeck. Sie wollen Fahrzeuge um- und ausbauen, damit mit diesen schwerkranke Menschen zu für sie wichtigen Orten gebracht werden können.

Schönebeck. - Eine beachtliche anonyme Spende, eine Firma aus Schönebeck und der Wunsch, etwas Gutes zu tun. So könnte man grob ein neues Projekt umreißen, das gerade gestartet ist. Das Ziel von Elbe Sonderfahrzeuge aus Schönebeck: Fünf Fahrzeuge sollen zu sogenannten Herzens- und Wünschewagen umgebaut und dann Organisationen, Initiativen oder auch engagierten Einzelpersonen zur Verfügung gestellt werden. Mit den Transportern sollen die letzten Wünsche von schwerkranken Menschen erfüllt werden.