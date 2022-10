Anpassung: Was änderte sich für Calbes Einsatzkräfte?

Für die Feuerwehr der Stadt Calbe soll eine neue Satzung gelten. Neue Regelungen betreffen etwa die Kameraden, die nicht mehr an den Diensten und Einsätzen teilnehmen.

Calbes Bürgermeister Sven Hause beruft hier Lars Roschkowski zum Wehrleiter und Thomas Föhse (r.) zum stellvertretenden Wehrleiter während einer Stadtratssitzung nach der Vorschlagswahl in der Feuerwehr.

Calbe - In der vergangenen Woche hat die Stadt Calbe die neue Feuerwehrsatzung im Amtsblatt veröffentlicht. Die Regelung, die der Stadtrat auf seiner vergangenen Sitzung Ende September beschlossen hatte, kann somit in Kraft treten. Einige wichtige Details in der Satzung wurden überarbeitet, sagt Stadtwehrleiter Lars Roschkowski.