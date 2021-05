App revolutioniert Standortsuche: In drei Wörtern durch Schönebeck

Die ganze Welt aufgeteilt in drei Wörtern. So lässt sich das Projekt „what3words“ zusammenfassen. Jede Adresse kann anhand von drei Wörtern anstatt von Koordinaten angegeben werden. So kommen mitunter lustige und interessante Zufallskombinationen in Schönebeck zustande.

Die Salzblume in Schönebeck hört zum Beispiel auf den klangvollen Namen ?wörter.nadeln.ozean?. Ob sich dies jedoch dauerhaft so durchsetzt, ist eine andere Geschichte.

Schönebeck - „Pflichttermin morgen um 13 Uhr bei wörter.nadeln.ozean.“ Mit dieser Anweisung würden wir wohl bei so manchem Leser auf Verwirrung und Kopfschütteln stoßen. Dabei sind Sie gerade zu einem Termin an der beliebten Salzblume an der Elbe in Schönebeck eingeladen worden!

Denn die drei wahllos zusammengewürfelten Wörter am Ende des Satzes könnten die Zukunft der Navigation sein, wenn es nach den Machern der App mit dem Namen „what3words“ geht. Schließlich sind drei zusammen- hanglose Wörter besser zu merken und zu sprechen als die üblichen Koordinaten „52.023216613, 11.740371396...“.

Ursprung der App für das Smartphone ist der Initiator Chris Sheldrick. Er kommt aus der Musikbranche und war genervt, dass es bei Auftritten immer wieder Schwierigkeiten mit schlecht beschriebenen Adressen gab. Es sei sogar vorgekommen, dass er einen Veranstaltungsort in London gar nicht erst gefunden habe, oder eine Band auf einer falschen Hochzeit ihr Equipment aufgebaut hat.

2013 kam Sheldrick deswegen auf die Idee, die Welt in drei mal drei Meter große Quadrate aufzuteilen. Jedes Quadrat auf dem riesigen Raster bekommt durch einen bestimmten Algorythmus, also eine Programmierung, drei zufällige Wörter zugeteilt.

Mit zwei Schulfreunden tüftelte Sheldrick dann an der App herum. Es entstanden 57 Billionen Quadrate. Rein rechnerisch reichen dafür vierzig-tausend Wörter. Insgesamt schätzt der Duden die deutsche Sprache auf insgesamt bis zu 500000 Wörter groß, ohne Dialekte und diverse Fachwortschätze. Ausreichendes Material also.

Orte lassen sich genau definieren

Nicht von der Hand zu weisen gibt es folglich einige Vorteile gegenüber der herkömmlichen Variante zur Beschreibung von Adressen und Orten.

Es lassen sich beispielsweise auch Orte genau definieren, die keinen Namen oder eine Adresse haben, etwa im Wald, auf freiem Gelände oder Feldwegen.

Außerdem gibt es keine Verwechslungen mit doppelten Straßennamen. „What3words“ verspricht, dass sich die Bezeichnungen der Quadrate auch niemals ändern werden. Was zunächst komisch wirkt, hat also einen praktischen Zweck. Sogar der Autohersteller Mercedes-Benz hat in seinen neuen Fahrzeugen eine Sprachsteuerung integriert, mit der dem Navigationsgerät mit drei Wörtern die Adresse befohlen werden kann. Voraussetzung ist natürlich, die richtigen drei Wörter zu kennen.

Diese sind im Internet und per Handy-App kostenlos über die What3words-Seite zu erfahren und dabei gibt es einige humorvolle Kombinationen. Mit der Wörter-Kombi vorzeitig.bricht.anzeige landet man beispielsweise genau auf dem Schreibtisch des Artikelschreibers. Obwohl die Anzeigenabteilung ein paar Meter weiter sitzt, lässt es sich als lokaler Volksstimme-Redakteur nicht vermeiden, sich über noch spät reinkommende Anzeigen zu beschweren. Die schon fertige Zeitungsseite muss dann nämlich umgebaut werden.

Angeklagte mit abgekochten Geschichten

Weiter geht der virtuelle Stadtrundgang dann zu über.machen.spielt, nämlich dem Amtsgericht. Hoch über den Köpfen der Angeklagten entscheidet und macht der Richter (über) die Zukunft. Diese spielen dem Rechtspfleger womöglich eine abgekochte Geschichte vor.

Einige hundert Meter weiter liegt majestätisch die Elb-auenbrücke, oder besser gesagt grenze.sprich.anmutig. Diese liegt sicherlich anmutig, sprich elegant an der Grenze zur Elbe.

Der Stadtrundgang hangelt sich vorbei an den Sehenswürdigkeiten Schönebecks weiter über bereits erwähntes wörter.nadeln.ozean (Salzblume) und teilen.tiefe.lecker (dem Shared-Place-Marktplatz) bis hin zum Rathaus (bremsen. wenige.spulen). Ob die Ratsherren wirklich die Geschicke der Stadt bremsen, wenige gute Entscheidungen treffen und kaum Arbeitspensum abspulen, sei dahingestellt.

Die „Mal-anders-Tour“ durch Schönebeck

Vom Rathaus geht es dann natürlich zum nahegelegenen Elbstrand (sessel.hinweisen. baldig). Von dort zum Yacht-hafen in Frohse (grün.ankäufe.ölig) und weiter nach Bad Salzelmen.

Genauer gesagt nach sachlich.wirkung.grenzen oder eben der St.-Johannis-Kirche. Noch einmal: Die Wörter sind durch einen Algorythmus zufällig ausgewählt. Trotzdem irgendwie passend, oder?

Das Salzlandmuseum (ausgemalt.quartier.dunkelrot) darf ebenso wenig fehlen wie der Dr. Tolbergsaal im benachbarten Kurpark (doch.jungen. bitte) und der Bierer Berg (tier.suche.affe).

Das Ende der Mal-anders-Städtetour bildet das kleine Tannenwäldchen (grünen.junge.neuerung) und zuletzt wieder das Krankenhaus mitten in der Stadt (rennen.erklärung. teuer).

Machen Sie, liebe Leser, sich gerne mal den Spaß und schauen Sie im Internet auf der Webseite what3words.com oder mit der Handy-App, welche kuriosen drei Wörter sich hinter Ihrem Zuhause, Ihrer Couch oder Ihrem Arbeitsplatz verbergen.

Sicherlich gibt es mit viel Fantasie immer eine halbwegs logische und gut merkbare Geschichte, die rund um die Wörter herumgesponnen werden kann. Beispielsweise wörter. nadeln.ozean könnte für: „Salzblume ist ein schönes Wort, die Stahlornamente sehen aus wie Nadeln und die nahegelegene Elbe führt irgendwann in den Ozean.“

Wenn Sie nicht darauf gekommen wären, fragen Sie ruhig Ihre Kinder oder Enkelkinder. Diese können sicher bei der passenden Geschichte zu der Drei-Wörter-Adresse behilflich sein.