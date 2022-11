Arbeiten in Schönebecks Franz-Vollbring-Sporthalle dauern an

Im Juli löscht die Feuerwehr einen Brand in der Vollbring-Sporthalle in Schönebeck. Seitdem laufen Arbeiten, um die Halle wieder für den Sport freizugeben. Wie ist der Stand?

Wann kann die Schönebecker Sporthalle "Franz Vollbring" wieder genutzt werden? Noch dauern die Arbeiten zur Beseitigung der Brandschäden an.

Schönebeck - Die Franz-Vollbring-Sporthalle in Schönebeck ist seit einem Brand Ende Juli gesperrt. Schon seit Monaten laufen Arbeiten, um die Schäden zu beseitigen. So war beispielsweise eine Dekontaminationsfirma in der Halle tätig, um den gesamten Innenraum gründlichst zu reinigen. Doch wann kann die Halle wieder genutzt werden?