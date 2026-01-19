In Barleben werden ab 2026 keine physischen Hundesteuermarken mehr ausgegeben, um Bürokratie abzubauen und Kosten zu sparen. Warum in Wolmirstedt noch nicht dem Beispiel von Barleben gefolgt wird und Hundemarken weiter Pflicht sind.

Barlebens Idee nicht gefolgt? In Wolmirstedt gibt es weiterhin Hundemarken

Australian Shepherd Kaya sollte in Wolmirstedt nicht ohne Hundemarke das Haus verlassen.

Wolmirstedt - Wer mit dem Hund das Haus verlässt, der durfte bisher auch in Barleben die Hundesteuermarke nicht vergessen, da er sonst eine Ordnungswidrigkeit beging und mit einer empfindlichen Strafe rechnen musste. Genauso sieht es aktuell auch noch in Wolmirstedt aus. Die Gemeinde Barleben hat sich ab 2026 für einen anderen Weg entschieden und die physische Hundemarke abgeschafft. Wann folgt Wolmirstedt dem Beispiel?