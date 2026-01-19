weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Regeln für Hunde in der Börde: Barlebens Idee nicht gefolgt? In Wolmirstedt gibt es weiterhin Hundemarken

In Barleben werden ab 2026 keine physischen Hundesteuermarken mehr ausgegeben, um Bürokratie abzubauen und Kosten zu sparen. Warum in Wolmirstedt noch nicht dem Beispiel von Barleben gefolgt wird und Hundemarken weiter Pflicht sind.

Von Arnim Roever 19.01.2026, 13:45
Australian Shepherd Kaya sollte in Wolmirstedt nicht ohne Hundemarke das Haus verlassen.
Australian Shepherd Kaya sollte in Wolmirstedt nicht ohne Hundemarke das Haus verlassen. Foto: Arnim Roever

Wolmirstedt - Wer mit dem Hund das Haus verlässt, der durfte bisher auch in Barleben die Hundesteuermarke nicht vergessen, da er sonst eine Ordnungswidrigkeit beging und mit einer empfindlichen Strafe rechnen musste. Genauso sieht es aktuell auch noch in Wolmirstedt aus. Die Gemeinde Barleben hat sich ab 2026 für einen anderen Weg entschieden und die physische Hundemarke abgeschafft. Wann folgt Wolmirstedt dem Beispiel?