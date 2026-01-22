Die Herrnhuter Brüdergemeine war von 1748 bis 1808 im Schloss Barby, wo sie ein wichtiges Theologisches Seminar mit Gymnasium betrieb. Ein sichtbares Gedenken gibt es bisher nicht.

Matthias Hilbig schlägt vor, die öde Verkehrsinsel auf der Kreuzung Fuchs-/Schul- und Schloßstraße mit der Skulptur eines blau-weißen Herrhutersterns zu beleben.

Barby. - Eines kann man Matthias Hilbig nicht vorwerfen: Dass er ideenlos ist. Der Vorsitzende des Kirchbauvereins und Anschieber der Herrenhaus-Sanierung sprüht nur so von Vorschlägen, wie man Barby interessanter, liebenswerter und tourismustauglicher machen könnte. Auch wenn sich einige Gedanken nur sehr schwer umsetzen lassen, bleiben aber genügend übrig, die realisierbar sind.