Rund 400 Tiere werden im Tierheim Schönebeck pro Jahr erfolgreich an neue Halter vermittelt. Nicht immer geht das gut, wie ein Fall einer Leserin aus Magdeburg deutlich macht.

Ärger um Tiervermittlung in Schönebeck

Kerstin Kauert vom Tierschutzverein Schönebeck fotografiert in ihrem Tierheim Schäferhund-Mischling „Tommy“.

Schönebeck. - Nicht immer sind beide Seiten zufrieden – bei der Masse an Tieren und Haltern wohl auch nicht verwunderlich. Rund 400 Tiere werden pro Jahr im Tierheim Schönebeck an neue Halter vermittelt. Dafür gibt es klare Regeln, wie der Tierschutzverein Schönebeck und Umgebung berichtet. Eine Leserin aus Magdeburg, die in Schönebeck einen Hund aufnehmen wollte, beschwert sich nun.