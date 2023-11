Welsleben. - Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Heimaträtsels am Sonnabend meldete sich Holger Natho aus Welsleben. „Das mit dem gesuchten Bild sind wir in der Krummen Straße 33, circa 1993!“, schrieb er der Redaktion. Zudem fügte er ein Foto mit der gleichen Ansicht bei, welches 1967 aufgenommen wurde. Das Originalbild stammt von der Geschichtsarbeitsgruppe Welsleben. Die Straßenansicht wird von Elmar Ziegler ebenfalls auf „nach 1990“ datiert.

Natürlich erkannten auch die anderen Rätselfreunde das gesuchte Objekt sofort. Schließlich wird bei Natho's in Welsleben schon lange Saft aus Früchten gewonnen und verkauft. „Früher wurde dort das Obst angenommen, heute erfolgt die Anlieferung über die Kirschallee“, erinnert sich Sigrun Grieser aus Welsleben beim Anblick der zwei abgebildeten Wohnhäuser der Familie Natho.

Auch Christine Graul aus Welsleben freut sich über die regionalen Produkte und schildert die Abgabe des Obstes zur Verarbeitung, um „die guten Säfte“ anschließend zu erwerben.

30 Jahre später sieht das Objekt beinahe unverändert aus. Foto: Louis Hantelmann

Moderner Hofladen

„Es ist die Toreinfahrt der Firma Natho, seit circa 20 Jahren Natho’s Säfte GmbH, geführt von Dirk und Holger Natho. Der Kundeneingang ist gegenüber – in der Kirschallee mit Ausfahrt zur Magdeburger Straße“, ergänzt Alfred Rohde, der in der gleichen Straße wohnt. Äpfel, Birnen und weiteres Obst werden hier angenommen. „Ich habe Erich Natho geschäftlich noch im Weinfass erlebt. Sohn Wolfgang steht heute hilfreich zur Seite. Der Hofladen ist modern eingerichtet und auch artverwandte Produkte sind erhältlich. Dirk und Holger Natho führen das Geschäft in fünfter Generation erfolgreich fort“, berichtet Alfred Rohde weiter.

In dieser Woche hat schließlich Alfred Rohde beim Heimaträtsel gewonnen. Sie können sich in den nächsten Tagen einen 10-Euro-Biberticket-Gutschein in der Redaktion in Schönebeck, Wilhelm-Hellge-Straße 71, abholen. Herzlichen Glückwunsch und allen Lesern vielen Dank für die Teilnahme!

Schon morgen besteht die nächste Möglichkeit, beim Rätseln mitzumachen und einen kleinen Preis zu gewinnen.