Seit zwei Monaten steht ein ausgebranntes Autowrack an der Garbsener Straße in Schönebeck. Die WBG versichert: Das Wrack wurde nicht vergessen.

Rätselhaftes Autowrack: Ein Fall von Brandstiftung in Schönebeck?

Autowrack an der Garbsener Straße

Schönebeck. - Seit knapp zwei Monaten steht auf einem Parkplatz an der Garbsener Straße in Schönebeck, direkt am Solkanal, ein ausgebranntes Autowrack. Wann wird der klägliche Rest des Fahrzeugs entfernt?