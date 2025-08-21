Das Bundesprogramm Digiscout soll helfen, in Unternehmen Arbeitsprozesse zu digitalisieren. In Schönebeck machen bislang zwei Unternehmen mit.

Azubis und Tablets könnten bei Ambulanz Mobile und der SWB in Schönebeck helfen, Prozesse zu vereinfachen

Die Nutzung von Tablets in der Fertigung wird bei Bosch seit mehr als acht Jahren umgesetzt. Nun könnte dies auch in Schönebeck möglich sein.

Schönebeck. - Wie kann ein Unternehmen digitaler werden? Die Antwort könnte das Bundesprogramm „Digiscout“ sein. Auch in Schönebeck wird dies umgesetzt werden. „Wir haben für zehn Unternehmen Platz in dem Programm“, verdeutlicht Sandra Sambleben von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Involviert werden sollen dabei die Auszubildenden.