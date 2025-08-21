weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Digitalisierung in Unternehmen: Azubis und Tablets könnten bei Ambulanz Mobile und der SWB in Schönebeck helfen, Prozesse zu vereinfachen

Digitalisierung in Unternehmen Azubis und Tablets könnten bei Ambulanz Mobile und der SWB in Schönebeck helfen, Prozesse zu vereinfachen

Das Bundesprogramm Digiscout soll helfen, in Unternehmen Arbeitsprozesse zu digitalisieren. In Schönebeck machen bislang zwei Unternehmen mit.

Von Stefan Demps 21.08.2025, 18:08
Die Nutzung von Tablets in der Fertigung wird bei Bosch seit mehr als acht Jahren umgesetzt. Nun könnte dies auch in Schönebeck möglich sein.
Die Nutzung von Tablets in der Fertigung wird bei Bosch seit mehr als acht Jahren umgesetzt. Nun könnte dies auch in Schönebeck möglich sein. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Schönebeck. - Wie kann ein Unternehmen digitaler werden? Die Antwort könnte das Bundesprogramm „Digiscout“ sein. Auch in Schönebeck wird dies umgesetzt werden. „Wir haben für zehn Unternehmen Platz in dem Programm“, verdeutlicht Sandra Sambleben von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Involviert werden sollen dabei die Auszubildenden.