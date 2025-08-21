Digitalisierung in Unternehmen Azubis und Tablets könnten bei Ambulanz Mobile und der SWB in Schönebeck helfen, Prozesse zu vereinfachen
Das Bundesprogramm Digiscout soll helfen, in Unternehmen Arbeitsprozesse zu digitalisieren. In Schönebeck machen bislang zwei Unternehmen mit.
21.08.2025, 18:08
Schönebeck. - Wie kann ein Unternehmen digitaler werden? Die Antwort könnte das Bundesprogramm „Digiscout“ sein. Auch in Schönebeck wird dies umgesetzt werden. „Wir haben für zehn Unternehmen Platz in dem Programm“, verdeutlicht Sandra Sambleben von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Involviert werden sollen dabei die Auszubildenden.