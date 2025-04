Eine Aktion der WBG Schönebeck wurde zum Erfolg. Eine Fortsetzung des Bäderprogramms ist in Aussicht gestellt.

Bäderprogramm der WBG Schönebeck: So clever kann Sanieren sein

Blick in ein Bad aus DDR-Zeit, jetzt umgebaut.

Schönebeck. - Es war erst nur eine Idee, dann wurde es ein ernsthafter Test. Dass das Bäderprogramm bei den Mietern der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Schönebeck eG so gut angekommen ist, hat den Vorstand dann doch überrascht. Genossenschaftsmitglieder konnten sich für die Sanierung des in die Jahre kommenden Bades bewerben. Am Ende wurden mehr als geplant umgebaut. Das Bäderprogramm soll eine zweite Auflage erfahren.