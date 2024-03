Ein Schönebecker beschädigt mit seinem Auto eine der Bänke auf dem Maktplatz. Er sieht die Stadtverwaltung als mitschuldig an - schließlich habe sie diese „Verkehrshindernisse“ aufgebaut. Vor Gericht fechtet er den Bußgeldbescheid an.

Schönebeck. - Die Bänke auf dem Schönebecker Marktplatz waren kürzlich Thema im Amtsgericht der Stadt. Ein Schönebecker, der mit seinem Wagen eine der Bänke touchierte und leicht beschädigte, sieht nämlich ein gutes Stück weit die Schuld bei der Stadt: Schließlich habe sie die Bänke aufstellen lassen, die man vom Auto aus kaum sehen würde. Die Sitzgelegenheiten seien also ein Verkehrshindernis – die zahlreichen Fälle, in denen die Bänke in den vergangenen Jahren gerammt wurden, hätten das gezeigt. „Die Stadt muss da doch mal reagieren und Abhilfe schaffen“, fordert der Mann. Aus diesem Grund und weil er den Aufstellern der Bank eine Mitschuld gibt, hat er gegen den Bußgeldbescheid in Höhe von 30 Euro Einspruch eingelegt, weshalb sich nun Richter Eike Bruns mit dem Fall befasst.