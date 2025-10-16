Ein Stockwerk runter, Photovoltaik-Anlage rauf: Die Arbeiten zur Quartiersentwicklung „Am Schenkenweg“ in Barby sind abgeschlossen. Ein Plattenbau aus den 80er Jahren wurde umfangreich modernisiert.

Der Plattenbau im Barbyer Schenkenweg wurde um eine Etage gekürzt und modernisiert. Auf dem Dach befindet sich eine PV-Anlage.

Barby. - „Wir blicken auf eine lange Bauzeit mit vielen Herausforderungen zurück“, gesteht Daniela Kock, Geschäftsführerin der Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst/Barby, zu deren Bestand auch in Barby Wohnungen gehören.