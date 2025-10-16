weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Ein Stockwerk runter, Photovoltaik-Anlage rauf: Die Arbeiten zur Quartiersentwicklung „Am Schenkenweg“ in Barby sind abgeschlossen. Ein Plattenbau aus den 80er Jahren wurde umfangreich modernisiert.

Von Thomas Linßner 16.10.2025, 12:00
Der Plattenbau im Barbyer Schenkenweg wurde um eine Etage gekürzt und modernisiert. Auf dem Dach befindet sich eine PV-Anlage.
Der Plattenbau im Barbyer Schenkenweg wurde um eine Etage gekürzt und modernisiert. Auf dem Dach befindet sich eine PV-Anlage. Foto: Wobau

Barby. - „Wir blicken auf eine lange Bauzeit mit vielen Herausforderungen zurück“, gesteht Daniela Kock, Geschäftsführerin der Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst/Barby, zu deren Bestand auch in Barby Wohnungen gehören.