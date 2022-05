Barby: Bäume weg, Zugang zum Jungfernstieg frei

Bis Ende Februar müssen alte Ahornbäume in der Schulzenstraße gefällt werden, um den Straßenabschnitt zwischen zwei Straßen zu sanieren. Wie lange ist mit Baulärm zu rechnen?

Barby - In der Einheitsgemeinde Barby werden noch immer die Hochwasserschäden von 2013 behoben. Zu zwei Projekten, die jetzt angegangen werden, zählen die Schulzen- und die Friedrichstraße in Barby. Was ist geplant?