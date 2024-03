Der Glasfaserausbau in Barby schreitet voran. Eine weitere Festnetz-Glasfaserverbindung kann in Betrieb gehen. Damit sind mehr als 500 Mbit in der Sekunde möglich.

Barby/tli. - „Die Verbindung steht“, verkündet Marc Landgräbe. Er ist bei der Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) als Meister für den Bereich Hochdruckleitungen und Telekommunikation zuständig. Mit dieser Aussage kann er planmäßig „Vollzug“ melden für die Errichtung einer durchgängigen Glasfaser-Leitung vom EMS-Unternehmenssitz in Brumby bis nach Barby.

Leistungsstarkes Internet

Diese sorge nunmehr für noch leistungsstärkere Internetverbindungen in den bereits durch die EMS und ihre Partner MDCC und GlasCom Salzlandkreis erschlossenen Bereichen der Kernstadt von Barby sowie den Ortschaften Glinde, Pömmelte, Wespen und Döben, heißt es in einer Mitteilung von EMS. Bislang wurden die Kunden dort über eine Richtfunkstrecke versorgt. Diese stößt bei hoher Auslastung an ihre Grenzen.

Schnelle Leitung zwischen Brumby und Barby

Mit der neuen Lichtwellenleiter-Verbindung (LWL) sind nun 500 Mbit in der Sekunde und mehr möglich. „Damit können wir in den genannten Ortschaften künftig auch die GlasCom-Produkte SLK Fiber 250 und SLK Fiber 500 anbieten“, sagt EMS-Pressesprecher Frank Sieweck.

Der Baustart für das Projekt „Direktverbindung Brumby - Barby“ war Anfang Mai des vergangenen Jahres. Im Zuge der Sanierung von zwei Gas-Hochdruckleitungen wurden zunächst Leerrohre für die Glasfaserversorgung mitverlegt, was die Kosten deutlich reduzierte. An der Kreisstraße 1279 zwischen Gnadau und Zeitz wurden zudem in ein stillgelegtes Gasrohr Glasfaserleitungen eingezogen, informiert Sieweck.

Keine Störungen

Auf einer Gesamtlänge von nahezu 22.000 Metern „leuchtet“ jetzt die Lichtwellenleiter-Direkt-Verbindung störungsfrei. Das haben die letzten Messungen vor der offiziellen Inbetriebnahme ergeben. Mit einem speziellen Prüfgerät können mögliche Fehler beziehungsweise Schäden auf den Punkt genau lokalisiert werden.

Die GlasCom Salzlandkreis wurde im Jahre 2015 von der Energie Mittelsachsen GmbH (damals noch Erdgas Mittelsachsen GmbH) und der Magdeburg City-Com GmbH gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Staßfurt-Brumby.

Seit Gründung der GlasCom haben die drei Unternehmen gemeinsam Ortsteile der Stadt Staßfurt (Atzendorf, Brumby, Löderburg, Athensleben, Förderstedt, Glöthe, Üllnitz, Neu-Staßfurt, Lust, Schacht VI) und der Einheitsgemeinde Stadt Barby (Groß Rosenburg, Pömmelte, Glinde, Wespen) mit hochmodernen Glasfaser-Netzen erschlossen.