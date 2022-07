Barby: Warum das Brückenfest noch auf der Kippe steht

Wird es in diesem Spätsommer endlich wieder ein Brückenfest in Barby geben? Darüber beriet die „Arbeitsgruppe Elbbrücke“. Zu welcher Entscheidung die Planer kamen.

Barby - Das Wort „möglich“ machte bei dieser Zusammenkunft der Brücken-AG deutlich öfter die Runde, als vor der Pandemie. Allerdings ist man im Gegensatz zum Frühjahr 2021 einen Schritt weiter. Vor einem Jahr wurden sämtlichen Veranstaltungen zu diesem frühen Zeitpunkt abgesagt. „Wir haben ein mögliches Angrillen an der Westseite der Elbbrücke am 1. Mai beschlossen“, sagte Arbeitsgruppenvorsitzender Jürgen Krebs. Das Angrillen soll wie in den zurückliegenden Jahren am Barbyer Brückenkopf durchgeführt werden.