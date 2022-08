Barby: Wie ein Schwan die Badegäste verschreckt

Wenn Badegäste am Kiessee-Süd in Barby ihre Decke am Strabnd ausbreiten wollen, kriegen sie es mit einem Schwan zu tun. Der verteidigt vehement sein Revier.

Barby - Anfang August erreichte das Thermometer fast wieder die 40-Grad-Marke. An solchen Tagen sehnt sich der Mensch nach Abkühlung. In Barby gibt es da so einige Möglichkeiten: Man badet im kommunalen Strandbad „Seepark“ oder schleicht sich zu Kiesseestränden, die weder kommunal noch offiziell sind. Ein solcher befindet sich am Werkleitzer Weg, wo das Wasser klar und der Natur das ruhende Baggergeschäft gut tut. Doch auch ein Schwan fühlt sich dort wohl - und Badegäste kann er nicht so wirklich leiden.