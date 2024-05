Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gnadau – „Thomas, Thooooomas, gucke mal, was ich gemalt habe!“, ruft ein fünfjähriger Dreikäsehoch und wedelt aufgeregt mit seinem A-Blatt in der Luft herum, als wolle er einen Mückenschwarm verscheuchen. Thomas Gaul lächelt. „Na, dann zeig mal her, was du da Schönes gezeichnet hast.“