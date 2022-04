Barby: Würde neue Saale-Brücke bei Groß Rosenurg der Fähre schaden?

In Rosenburg sind die Bürger uneins, was den Bau einer Radfahrer-Brücke über die Saale angeht. Es gibt Sorgen, dadurch die Stilllegung der Fähre droht.

Wenn die Radfahrer-Brücke gebaut werden sollte, dann hier in der Nähe. Die Stelle liegt oberhalb der Fährstelle Werkleitz-Groß Rosenburg in Richtung Trabitz.

Groß Rosenburg - „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu diesem Vorhaben nicht in Beifallsstürme ausbrechen, denn dafür gibt es Gründe“, beginnt Barbys Bürgermeister Torsten Reinharz seinen Brief an Landrat Markus Bauer. Reinharz spricht dabei von dem möglichen Bau einer Radfahrer-Brücke über die Saale bei Groß Rosenburg.