Barby. - Es muss schon entspannend gewesen sein, wenn der Barbyer Willi Jobs hunderte Zinnfiguren mit ruhiger Hand bemalte. Der Rentner, den man in der Szene auch als Briefmarkensammler kannte, war vielen Patienten des Barbyer Krankenhauses bekannt, wo er noch in den 1970er Jahren als Pförtner arbeitete. Jobs wohnte in der Ostmarksiedlung und goss die Figuren von pirschenden Indianern, reitenden Kavalleristen, exerzierenden Soldaten oder grasenden Kühen selbst. Was vermutlich in den 1950er und frühen 1960er Jahren geschah.

