Barby. - Barbys Stadtrat mit den aktuell meisten Dienstjahren ist Willi Kempa. Der 79-Jährige gehört der Fraktion „SPD/Linke/RCV“ an. Im kommenden Februar will der Barbyer aufhören und seinen Sitz an Natalie Nagel aus Rajoch weitergeben. Bereits jetzt dankte ihm Eva von Angern, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Fraktion „Die Linke“ im Landtag, für seine Arbeit in all den Jahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.