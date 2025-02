Die Zahl der Zeitzeugen schwindet. Doch die 86-jährige Barbyerin Brigitte Ihlau erinnert sich noch gut an das Kriegsende 1945. Mit Verwandten und Nachbarn floh sie damals in den Burgwald.

Barbyerin erinnert sich an 2. Weltkrieg: Als Granaten am Burgwald einschlugen

Brigitte Ihlau aus Barby brachte sich mit ihrer Familie im April 1945 unweit der Saalemündung am Burgwald in Sicherheit. Mit der Volksstimme hat sie ihre Erinnerungen an das Kriegsende geteilt.

Barby. - Wenn Brigitte Ihlau von den Ereignissen im April 1945 berichtet, klingt das so nüchtern, als würde sie vom letzten Einkauf im Supermarkt erzählen. Was einerseits ihrem Wesen entspricht, andererseits so ist, weil das Geschehen so weit zurück liegt. Die Barbyerin wird im Juli 87, zur Zeit des Kriegsendes war sie sechs Jahre alt. Ein Alter, in dem man die dramatischen Dinge des Lebens oft noch nicht als solche wahrnimmt.