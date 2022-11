Weihnachtsmarkt Barbys Bürgermeister löst Wettschuld auf Weihnachtsmarkt ein

„Advent in Barbys Höfen“ hieß es am Wochenende beim Weihnachtsmarkt. Das Konzept von Stadt, Vereinen und kreativen Gewerbetreibenden ging auf: Man sah es an der Besucherzahl.