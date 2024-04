Die Bauhütte Quedlinburg GmbH eröffnet in Schönebeck einen zweiten Firmenstandort. Das Unternehmen investiert dafür zwei Millionen Euro und führt eine Zukunftswerkstatt durch.

Neuer Standort: Bauhütte investiert Millionenbetrag in Schönebeck

Schönebeck. - Veränderungen sind manchmal unscheinbar. Wer die Barbyer Straße am Cokturhof entlangfährt, erkennt erst auf den zweiten Blick, welches Juwel sich dort in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat. Dirk Rothe, Inhaber und Chef der Bauhütte Quedlinburg GmbH, hat eine altes Gebäude gekauft und es zum zweiten Firmenstandort umgebaut. Fertig ist der engagierte und bodenständige Restaurator und Maurermeister noch nicht. Im nächsten Jahr aber rechnet er damit. Dann wird er rund zwei Millionen Euro in der Elbestadt investiert haben.