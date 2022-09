Beatles-Museum Halle: Anfassen erwünscht

Halle - „Den können Sie ruhig mal in die Hand nehmen!“, ermuntert Martin Schmidt einen Besucher aus Chemnitz. Der Mann hat in einem der vielen Museumsräume eine Bassgitarre entdeckt, wie sie Ex-Beatle Paul McCartney noch heute spielt. Der deutsche Höfner-Bass steht auf einem Gitarrenständer und ist an einen kleinen Vox-Verstärker angeschlossen. In die Hand nehmen? Wirklich?