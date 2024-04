Kultur Bei der „Komödie am Prinzeßchen“ in Barby bietet Camolettis „Boeing Boeing“ Liebesverwirrung und Turbulenzen

Sommertheater am Barbyer „Prinzeßchen“ spielt den Komödienklassiker „Boeing Boeing“. Das Stück bekam 1991 einen Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde, weil es in 55 Ländern, übersetzt in 18 Sprachen, gespielt wurde.