Bei Natho's in Welsleben: Hier werden Äpfel und Birnen zu Saft

Welsleben. - Die Apfel- und Birnenbäume hängen in diesem Jahr endlich wieder besonders voll und versprechen eine reiche Ernte – diese blieb in den vergangenen sieben Jahren aufgrund der Wetterbedingungen aus. Doch in diesem Jahr waren die Bedingungen für das Wachstum des Obstes ideal. Das merken auch die Mitarbeiter des Welsleber Unternehmens Natho’s.