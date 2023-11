Beliebte Tradition: Was der Weihnachtsmarkt in Biere in diesem Jahr zu bieten hat

Biere. - Bald ist es wieder so weit und in Biere beginnt die Weihnachtszeit. Traditionsgemäß findet auch in diesem Jahr zum ersten Advent am Sonntag, dem 3. Dezember, neben der Kirche in Biere der Weihnachtsmarkt statt. Organisiert und durchgeführt wird der Markt, wie bereits in den Jahren zuvor, von den Mitgliedern und Helfern des Bierer Kulturvereins 2004 e.V. mit Unterstützung des Ortsbürgermeisters Peter Buchwald, der Freiwilligen Feuerwehr Biere und der in Biere ansässigen Gemeinde, teilt Klaus Saplata, Pressesprecher des Vereins, mit.

Eröffnet wird das vorweihnachtliche Markttreiben um 14 Uhr vor der St.-Andreas-Kirche, Magdeburger Straße 1. Ab 14.30 Uhr singt der Bierer Singekreis besinnliche Weihnachtslieder in der Kirche. Bereits ab 15 Uhr kann im Pfarrhaus neben der Kirche Kaffee getrunken und leckerer Kuchen, welcher von Mitgliedern und Helfern des Bierer Kulturvereins gespendet wurde, verzehrt werden, berichtet Klaus Saplata.

Karussell für Kinder

Für die kleinen Gäste steht ab dieser Zeit kostenlos das Kinderkarussell vor der Kirche für rasante Fahrten zur Verfügung. Ab 15.30 können sich alle Gäste des Weihnachtsmarktes die Märchenaufführung „Schneewittchen“ in der St.-Andreas-Kirche anschauen. Nach der Märchenaufführung kommt für die Kleinen der Weihnachtsmann angerauscht und bringt den Kindern kleine Überraschungen.

Musik aus dem Saxofon

Ebenfalls ab 15.30 Uhr gibt es zudem weihnachtliche Livemusik, gespielt vom Saxofon Spieler Rainer Schulz. Die Feuerschale vor dem Weihnachtsbaum trägt ebenfalls zur abendlichen vorweihnachtlichen Stimmung bei, verspricht der Kulturverein aus Biere.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl auf dem Weihnachtsmarkt ausreichend gesorgt. Neben Glühwein und Grünkohl werden auch Waffeln, und Schmalzkuchen in den aufgebauten Ständen angeboten. Unter dem Motto: „Auf zum Bierer Weihnachtsmarkt „ lädt der Bierer Kulturverein 2004 e.V. alle Bürger recht herzlich ein.