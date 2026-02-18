Vor dem Amtsgericht Schönebeck wird ein besonderer Fall behandelt. Bei einem Hausfriedensbruch ist ein Schaden von mehr als 40.000 Euro entstanden. Ist der Täter überhaupt schuldfähig?

„Unser Mandant weiß nicht, wie es zu diesem bisher unvergleichbaren Kontrollverlust gekommen ist:„

Schönebeck. - Dies ist auch für Strafrichter Eike Bruns kein normaler Fall. Angeklagt ist vor dem Amtsgericht Schönebeck ein 38-Jähriger Iraner, dem Hausfriedensbruch und eine erhebliche Sachbeschädigung vorgeworfen werden. Doch allem Anschein nach liegt wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung eine Schuldunfähigkeit des Täters vor. Wie ist der Richter zu dieser ersten Einschätzung gekommen?