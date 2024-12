Bestattungen in Calbe: Drohen Hinterbliebenen bald noch höhere Kosten?

In Calbe soll die Friedhofsgebührensatzung angepasst werden. Dadurch könnten deutlich höhere Kosten auf die Bürger zukommen.

Calbe. - Am Donnerstagabend sollen sich Calbes Stadträte mit einer Änderung der Friedhofsgebührensatzung befassen. Im Kern geht es dabei um eine deutliche Anhebung der Gebühren für die Hinterbliebenen, wenn Gräber nach dem Ablauf der Liegezeit eingeebnet werden sollen. Erst im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung hier erstmalig Kosten für die Einebnung der Gräber mit in der Satzung aufgenommen. Nach gut einem Jahr stellt sich nun heraus, dass die damals kalkulierten Kosten in der Praxis kaum zu erreichen seien.