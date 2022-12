Besucherrekord auf dem Kirchturm dank Spontanöffnung

Am Barbyer Weihnachtsmarkt-Sonntag ist plötzlich der Kirchturm offen. Rund 150 Menschen werden gezählt. Diese Idee hatte der Kirchbauvereinsvorsitzende Matthias Hilbig.

Barby - Wenn Matthias Hilbig (45) von den Barbyer Gotteshäusern spricht, bekommt der „Normalverbraucher“ zuweilen ein Problem. Der Kirchbauvereinsvorsitzende bezeichnet die Johanniskirche als „Klosterkirche“ oder ihr Pendant St. Marien als „Kirche Unser Lieben Frauen“. Was nicht falsch ist, weil diese Begriffe früher mal üblich waren und in vielen offiziellen Papieren der Gemeinde zu finden sind. Hilbig mag gerne historische Bezeichnungen, die der tägliche Sprachgebrauch in hastiger Zeit verschlissen hat.