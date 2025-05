Spiel, Musik, Kreativität und ein bisschen Nervenkitzel - Beim Kinder- und Familienfest in Biere erwartet den Besuchern wieder ein buntes Programm voller Aktionen und Überraschungen. Was genau geplant ist.

Biere. - Auch in diesem Jahr lädt die Gemeinde Bördeland zu einem großen Familienfest ein. Was sonst als Kinderfest bezeichnet wurde, ist längst zu einem „Kinder- und Familienfest“ geworden. Rund um die Verwaltung in der Magdeburger Straße wird es am Sonntag, den 1. Juni, von 11 bis 17 Uhr, wieder lebendig.