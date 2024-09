Lose Gemeinschaft von Motorradfreunden aus Barby spendet jedes Jahr für das Kinderhospiz. Wie es in diesem Jahr zu so einer Summe kam.

Barby/Magdeburg. - Jung und lebensmüde oder alt und Anwalt. Wenn die Schwarzledernen so mit ihren PS-starken Maschinen – die man kaum allein wieder auf die Räder stellen kann, wenn sie umkippen – los donnern, ist der brave Bürger zuweilen erschreckt. Der sieht in ihnen Krachmacher, Angeber oder potenzielle Organspender. Oder „Outlaws“, die es nicht so mit dem Gesetz haben und sich nicht um andere scheren.