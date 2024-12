Eine Gruppe Motorradfahrer, die sich „Biker 4 Youth“ nennt, sammelte bei 75 Sponsoren Spenden, die in Kinderheimen von Schönebeck, Glinde und Pömmelte verteilt wurden. Der Clou: Die Biker kamen als Weihnachtsmänner.

In einer festlichen Aktion, die sowohl Kinderherzen als auch Motorradliebhaber höher schlagen ließ, haben sich in der vergangenen 3.Advent zahlreiche Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen auf ihren Motorrädern zusammengeschlossen, um die Kinderheime der Region mit Geschenken zu überraschen.

Pömmelte/GLinde/Schönebeck. - So was sieht man im Advent auch nicht alle Tage: Rund ein Dutzend Weihnachtsfrauen und Weihnachtsmänner machten mit ihren schweren Motorrädern eine gemeinsame Tour, um die Kinderheime der Region mit Geschenken zu überraschen. Wo normalerweise die Biker schwarz-lederne Garderobe tragen, dominierte in diesem Fall die Farbe rot.