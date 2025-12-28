Rund um das Fest nimmt die Zahl der Paketsendungen drastisch zu. In der Postfiliale von Heiko Neuling in Calbe wird es dann schon mal sehr eng, wenn sich die Sendungen hier zu Hunderten stapeln.

Bis zu 500 Pakete am Tag: Vorweihnachtszeit war auch in Calbe „extrem“

Bis zu 500 Pakete pro Tag sind während der (Vor-)Weihnachtszeit bei Heiko Neuling angekommen. Er betreibt eine Poststation in der Loewestraße in Calbe.

Calbe. - Die Adventszeit ist nicht nur für die Mitarbeiter der Post jedes Jahr eine anstrengende Zeit. Auch die Betreiber von Poststationen haben alle Hände voll zu tun. Das merkte auch in den vergangenen Wochen Heiko Neuling. Er betreibt eine Poststation in der Loewestraße und damit im Herzen der Stadt. „Das war in den vergangenen Tagen schon extrem“, sagt er.