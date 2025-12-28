Strecke Magdeburg - Burg - Genthin Pendler-Ärger um Verspätungen und Zugausfälle von RE1 und RB40 - bis wann Fahrgäste durchhalten müssen

Seit Monaten bestimmen Verspätungen und Ausfälle von Zügen das Geschehen auf der Strecke von Magdeburg über Burg bis Genthin. Auch durch den Fahrplanwechsel ist die Situation nicht besser geworden, die Kritik von Pendlern ebbt nicht ab. Jetzt steht fest, bis wann starke Nerven noch gefordert sind.