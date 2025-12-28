Strecke Magdeburg - Burg - Genthin Pendler-Ärger um Verspätungen und Zugausfälle von RE1 und RB40 - bis wann Fahrgäste durchhalten müssen
Seit Monaten bestimmen Verspätungen und Ausfälle von Zügen das Geschehen auf der Strecke von Magdeburg über Burg bis Genthin. Auch durch den Fahrplanwechsel ist die Situation nicht besser geworden, die Kritik von Pendlern ebbt nicht ab. Jetzt steht fest, bis wann starke Nerven noch gefordert sind.
28.12.2025, 18:15
Burg/Genthin - Der Frust bei Pendlern im Jerichower Land ist groß: Züge fahren mit teilweise enormer Verspätung und fallen nicht selten komplett aus. Jetzt reagiert der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt auf die Kritik von Fahrgästen.