Magdeburg, Deutschland
  4. Strecke Magdeburg - Burg - Genthin: Pendler-Ärger um Verspätungen und Zugausfälle von RE1 und RB40 - bis wann Fahrgäste durchhalten müssen

Strecke Magdeburg - Burg - Genthin Pendler-Ärger um Verspätungen und Zugausfälle von RE1 und RB40 - bis wann Fahrgäste durchhalten müssen

Seit Monaten bestimmen Verspätungen und Ausfälle von Zügen das Geschehen auf der Strecke von Magdeburg über Burg bis Genthin. Auch durch den Fahrplanwechsel ist die Situation nicht besser geworden, die Kritik von Pendlern ebbt nicht ab. Jetzt steht fest, bis wann starke Nerven noch gefordert sind.

Von Marco Papritz 28.12.2025, 18:15
Mit der Fahrplanumstellung im Jerichower Land ist die Strecke der Regionalbahn 40, die bislang zwischen Braunschweig und Burg gependelt ist, verlängert worden. Und zwar im Rahmen eines Notfallfahrplans bis nach Genthin.
Mit der Fahrplanumstellung im Jerichower Land ist die Strecke der Regionalbahn 40, die bislang zwischen Braunschweig und Burg gependelt ist, verlängert worden. Und zwar im Rahmen eines Notfallfahrplans bis nach Genthin. Foto: Marco Papritz

Burg/Genthin - Der Frust bei Pendlern im Jerichower Land ist groß: Züge fahren mit teilweise enormer Verspätung und fallen nicht selten komplett aus. Jetzt reagiert der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt auf die Kritik von Fahrgästen.