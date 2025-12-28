Die Wunschbaumaktion der Einheitsgemeinde Wanzleben ist in diesem Jahr erweitert worden. So wurde die AWO-Familienhilfe spontan unterstützt.

Im Rahmen der Wunschbaumaktion in der Verwaltung der Einheitsgemeinde Wanzleben hat Bürgermeisterin Grit Matz (rechts) ein weiteres Präsent an Anja Schmid (zweite von rechts) von der AWO übergeben.

Wanzleben - Leuchtende Augen hat es zu Weihnachten nicht nur bei den Kindern, die vom dem DRK-Kreisverband Wanzleben und dem Kinderhaus „Rübeland“ in Seehausen versorgt wurden, gegeben. Auch weitere Familien aus Wanzleben durfte sich über Geschenke freuen. Wie ist es dazu gekommen?