Jahreswechsel in der Börde Weihnachtswunder: Spontane Aktion für bedürftige Familien in Wanzleben
Die Wunschbaumaktion der Einheitsgemeinde Wanzleben ist in diesem Jahr erweitert worden. So wurde die AWO-Familienhilfe spontan unterstützt.
28.12.2025, 18:36
Wanzleben - Leuchtende Augen hat es zu Weihnachten nicht nur bei den Kindern, die vom dem DRK-Kreisverband Wanzleben und dem Kinderhaus „Rübeland“ in Seehausen versorgt wurden, gegeben. Auch weitere Familien aus Wanzleben durfte sich über Geschenke freuen. Wie ist es dazu gekommen?