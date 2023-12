In Eickendorf gab es ein Großaufgebot an Weihnachtsmännern und Wichteln.

Eickendorf. - Die Besucher der Höfe-Tour wurden auf eine Reise zu 13 verschiedenen Ständen mitgenommen, an denen nicht nur leckere Köstlichkeiten angeboten wurden, sondern auch kleine Weihnachtsüberraschungen darauf warteten, entdeckt zu werden. Dabei öffneten nicht nur Vereine ihre privaten Höfe zu interessanten Gesprächen und vorweihnachtlichem Treiben.

Ein besonders einzigartiges Highlight, welches es in Bördeland nur in Eickendorf gab, war eine durchdachte Stempelaktion: Jeder Stand hinterließ einen Stempel, und mit einem vollen Stempelheft hatten die Teilnehmer die exklusive Chance, eine der neu gestalteten Eickendorfer-Weihnachtsbaumkugeln zu ergattern. Diese kreative Aktion stieß auf große Begeisterung und trug dazu bei, dass die Besucher mit einem ganz besonderen Souvenir nach Hause gehen konnten.

Eine besondere Aktion des Stammtischs sorgte für Begeisterung: 200 Weihnachtsbaumkugeln wurden vor Ort verteilt, und aufgrund der großen Nachfrage weitere 200 nachbestellt. Diese werden nach Weihnachten an die restlichen Besucher verteilt, die ihr ausgefülltes Stempelheft bereits abgeben haben.

Die Weihnachtsbaumkugel mit ihrer vierten Auflage zeigt in diesem Jahr das Motiv des Bahnhofs von Eickendorf. Die vorherigen Kugeln präsentierten die Kirche, die Karl-Marx-Straße (damaliger Sitz der Verwaltung) und die Ortsfeuerwehr. Die lokalen Motive sind im Dorf sehr beliebt.

Überraschung mit Traktor

Der Weihnachtsmann, der dieses Mal mit einem Traktor unterwegs war, der als Schlitten diente, fügte dem vorweihnachtlichen Treiben eine besonders charmante Note hinzu. Er verteilte Süßigkeiten an die kleinen Gäste und sorgte für strahlende Kinderaugen.

Die Veranstaltung zog nicht nur Besucher aus Eickendorf und Bördeland an, sondern lockte auch Gäste aus Schönebeck und Stendal an. Die positive Resonanz der Veranstalter spricht für sich, mit überfüllten Ständen und restlos ausverkaufter Speisen innerhalb von nur zwei bis drei Stunden. Ein Erfolg, mit dem wohl selbst der Stammtisch nicht in diesem Ausmaß gerechnet hatte. Wichtelsuppe, Fischbrötchen und Suppe aus dem Kessel fanden somit zügig ihre Abnehmer. Getränke gab es an allen Ständen noch bis in den Abend hinein zu erwerben.

Auch die beiden Gemeindebürgermeister, Marco Schmoldt und Bernd Nimmich (a.D.) hatten ihren eigenen Stand, dessen Einnahmen dem Kinder- und Jugendzentrum Zens zugutekommen und ihnen noch vor Weihnachten, gespendet werden sollten. Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) zeigte sich bei der Auswertung zufrieden: „Man darf stolz auf die Organisation und die Mitglieder des Stammtisches in Eickendorf sein.“

Zahlreiche Eickendorfer Höfe waren bei dem Spaziergang vor Weihnachten zu entdecken. Foto: Stammtich der Vereine

So wurden etwa am Stand des Rassegeflügelzuchtvereins des Dorfes Märchen in Form einer Diashow präsentiert und darüber erzählt, was diesen Adventsspaziergang zu einem vollen Erfolg nicht nur für die Einwohner selbst machte.

Der Stammtisch ist mit der Veranstaltung mehr als zufrieden, auch über die positive Resonanz und Teilnahme der Bürger.