Calbe/Berlin. - Die Bollenkönigin Sophie und ihre Bollenfürstin Hannah haben sich auf der Grünen Woche in Berlin getroffen und dort Werbung für Calbe gemacht. Dabei seien sie einer Einladung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Königinnen gefolgt, sagt Sophie.