weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Grüne Woche: Bollenkönigin und ihre Fürstin werben in Berlin für Calbe und die Zwiebelregion

Grüne Woche Bollenkönigin und ihre Fürstin werben in Berlin für Calbe und die Zwiebelregion

Die Grüne Woche ist neben der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft auch der Treffpunkt für die Markenbotschafter. Calbe schickt die Bollenkönigin und die Bollenfürstin an die Spree.

Von Thomas Höfs 23.01.2026, 08:00
Bollenkönigin Sophie und Bollenfrüstin Hannah (r.) waren gemeinsam auf der Grünen Woche in Berlin und warben hier für die Saalestadt und die Zwiebeln.
Bollenkönigin Sophie und Bollenfrüstin Hannah (r.) waren gemeinsam auf der Grünen Woche in Berlin und warben hier für die Saalestadt und die Zwiebeln. Foto: Bollenverein

Calbe/Berlin. - Die Bollenkönigin Sophie und ihre Bollenfürstin Hannah haben sich auf der Grünen Woche in Berlin getroffen und dort Werbung für Calbe gemacht. Dabei seien sie einer Einladung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Königinnen gefolgt, sagt Sophie.