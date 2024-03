In Welsleben hat Hausschlachtung Tradition. In vierter Generation werden vor allem Schweine bei Familie Ulrich geschlachtet. Was sich in den Jahren verändert hat.

Welsleben. - Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gab es im Haus in der Neustädter Straße in Welsleben eine Fleischerei. Bis zur Gründung der DDR konnten direkt vor Ort frische Produkte gekauft werden. Doch mit der Entstehung der DDR musste die Fleischerei schließen. Kein Grund für den Großvater von Frank-Günter Ulrich dennoch den Beruf des Fleichermeisters zu erlernen. Auch der Vater trat in die Fußstapfen und so wurde die Tradition der Hausschlachtungen auch ohne Fleischerei auf dem Hof weitergeführt.

Später Einstieg

Für Frank-Günter Ulrich kam die Überlegung ebenfalls in die Hausschlachtung einzusteigen jedoch erst später. Der Beruf des Fleischermeisters war damals nicht mehr so sehr gefragt, weshalb Ulrich eine andere Berufung in der Landwirtschaft suchte. Erst mit der Wende traten immer mehr Menschen an ihn heran. Die überzeugten ihn, das Handwerk des Hausschlachters zu erlernen, da das Wissen und die Tradition sonst verloren gingen, wenn niemand mehr da sei, der es ihm zeigen könnte.

Zu Beginn der 2000er Jahre habe Frank-Günter Ulrich dann auch den Schein gemacht, der es ihm erlaubt Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen zu schlachten. „Davor habe ich mir die Hausschlachtung jahrelang bei meinem Vater angeschaut“, erzählt der Welslebener. Doch Frank-Günter Ulrich mache die Hausschlachtung nur als Hobby. „Die Auftragslage ist sehr gut, viel mehr dürften fast gar nicht kommen“, sagt Ulrich. Er habe dafür ein Teilgewerbe angemeldet und bekomme auch regelmäßige Kontrollen vom Veterinäramt. „Es ist wichtig, dass wir alle Richtlinien erfüllen.“

Immer mehr Auflagen

In vier Generationen der Hausschlachtung habe sich jedoch einiges verändert. „Früher sind die Hausschlächter zu den Leuten gegangen und haben geschlachtet“, weiß Frank-Günter Ulrich. Heute sei das nicht mehr so. Die Keller und Waschhäuser, in denen sein Vater und Großvater noch geschlachtet haben, seien abgerissen oder zu Partyräumen umfunktioniert worden. Viele Menschen halten keine Tiere mehr bei sich. Mit der Wende wurde das Angebot von Fleisch und Wurst in den Supermärkten immer größer. Erst seit wenigen Jahren hätten die Leute wieder mehr Interesse, frisch verarbeitetes Fleisch aus der Region zu holen. Die Tiere für die Schlachtung werden dabei in der Regel von Händlern gekauft. Frank-Günter Ulrich achte beim Kauf der Schweine besonders auf die Qualität. „Die Schweine, die ich schlachte, sind schon älter. Das ist dunkelrotes Fleisch mit einem guten Fettanteil“, erklärt der Hausschlachter.

Schlachtung bis zum Frühjahr

Frank-Günter Ulrich schlachtet in seinem Schlachthaus in Welsleben von Herbst bis zum Frühjahr. Das habe einen einfachen Grund. „Das wird sonst zu warm.“ Das war auch früher so. Damals gab es noch keine Kühlung. „Im Frühjahr kamen dann schon die Fliegen, da hat man aus hygienischen Gründen nicht mehr geschlachtet“, weiß Ulrich. Im Sommer haben die Fleischbeschauer und Hausschlächter andere Berufe ausgeübt, wie etwa Friseur oder Maurer. Auch die Technik, die Ulrich heute verwenden kann, gab es damals nicht.

„Früher gab es einen kleinen Wagen, da lag eine Wurstspritze drin und ein kleiner Fleischwolf. Der wurde dann mit der Hand geleihert.“ Heute gehe das alles elektrisch. Auch die Tötung der Tiere werde tierschutzgerecht und stressfrei mit Hilfe einer elektrischen Zange durchgeführt. „Körperlich schwere Arbeit gibt es heute nicht mehr“, sagt der Hausschlachter. Sein Großvater habe das Schwein noch mit drei bis vier Leuten an den Haken gebracht. Bei Ulrich laufe das über einen Flaschenzug.

Ein Tageserlebnis

Wer zur Hausschlachtung in die Neustädter Straße kommt, muss früh aufstehen. Gegen 6 Uhr gehe es auf dem Hof los. Um 7.30 Uhr komme der Tierarzt und schaue sich das Tier an. Dazwischen werde in einem kleinen Raum gefrühstückt. Dann werde das Schwein mit dem Flaschenzug hochgezogen, um anschließend gebrüht zu werden. „Zeit für die erste Tradition“, betont Frank-Günter Ulrich.

Früher, als es nur den Haken gab und keinen Flaschenzug, hieß es immer: „Wenn das Schwein am Haken hängt, wird der erste eingeschenkt“. Die Getränke werden von den Kunden mitgebracht, aber an Traditionen halte man fest. Schritt für Schritt werde das Schwein verarbeitet. Auch das Räuchern findet in einem kleinen Räucherofen auf dem Hof statt. Den größten Vorteil sieht Ulrich in der Frische. „Die Wurst schmeckt ganz anders, das sagen auch die Leute“, erzählt der Hausschlachter. Neben Salz und Pfeffer, werde der Wurst nur Majoran und Piment und je nach Kundenwunsch auch frischen Knoblauch oder andere beliebige Gewürze hinzugefügt. „Lebend Schlachtung“, so wird die Hausschlachtung auch bezeichnet, „hat eine ganz andere Qualität“.

Aufgrund der langjährigen Familientradition der Hausschlachtung ist der Hof von Frank-Günter Ulrich bereits Teil der Nachtwächterrundgänge, die in Welsleben stattfinden, gewesen. In der Neustädter Straße habe es früher neben der Fleischerei auch einen Bauern und eine Mühle gegeben. Die waren ebenso Teil des Nachtwächterrundgangs. Ulrich habe an dem Abend für alle Teilnehmenden eine Wurstsuppe zubereitet. Und solange er die Auflagen des Veterinäramtes noch erfüllen könne, werde es die auch weiterhin auf seinem Hof geben.