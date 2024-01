Eggersdorf/VS. - Die Volkssolidarität Eggersdorf organisierte wieder ihre traditionelle Silvesterfeier, die unter dem Motto stand, keiner muss am Silvestertag allein daheim sitzen. Dafür sorgte das Leitungsteam der örtlichen Volkssolidarität unter der Leitung von Renate Klus. Ganz herzlich begrüßte die Leiterin auch an diesem Vormittag viele hinzugezogene Bewohner aus dem neu errichteten Seniorenpark, die inzwischen mit dem dörflichen Leben vertraut sind und gern an den Veranstaltungen teilnehmen.

In gemütlicher Runde wurde das alte Jahr gemeinsam verabschiedet. Für das leibliche Wohl sorgten die Vorstandsmitglieder, dem Anlass entsprechend mit Sekt und anderen Leckereien.

Was 2013 ganz bescheiden anfing, hat sich zu einer Tradition entwickelt und findet zunehmend Zuspruch bei der älteren, vorwiegend alleinstehenden Generation des Dorfes. „Es gibt eine Reihe Alleinstehender im Ort, und die sollen ein Wir-Gefühl erhalten, deshalb laden wir ins Bürgerhaus ein.“, betonte die Vorsitzende der Ortsgruppe. Auch Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem ließ es sich nicht nehmen, die Veranstaltung zu besuchen. Bördelands Bürgermeister Marco Schmoldt (SPD) und Bürgermeister a.D. Bernd Nimmich erschienen dann nach ihrem erfolgreich absolvierten Silvesterlauf in Schönebeck und kamen noch rechtzeitig in den Genuss zum Auftritt von Otto Walkes, oder genauer gesagt einer Comedy-Double-Show mit Jonas Brösel, der in die Rolle des allseits bekannten Komikers Otto Walkes schlüpfte und analog seines Vorbildes die Gäste unterhielt. Eine Leidenschaft, die er als junger Gymnasiast schon seit der 5. Klasse seiner Schulzeit pflegt und jetzt auch als Student in vielen kleinen Auftritten das Publikum damit erfreut.

Die Senioren sind begeistert von der Show. Klaus-Dieter Schmidt

Comedy-Show mit berühmten Gästen

Er parodiert als Double Otto mit all dessen Eigenarten und Gesten, gestaltet seinen Auftritt genau wie sein Vorbild, bezieht sein Publikum ein und fordert es zum Mitsingen oder zu ergänzenden Worten bei der Wiedergabe von Texten auf. Bei Ottos Märchenversion von Hänsel und Gretel imitierte Brösel das Märchen mit eigenen gesanglichen Einlagen einiger Größen des Showgeschäftes und deren Charakterzügen.

Natürlich wird jede Darbietung von ihm in einem entsprechenden Outfit gestaltet. Erscheint er mit gelber Perücke und Sonnenbrille oder großem breitkrempigen Hut und Sonnenbrille oder im weißen Bademantel, dann erkennt jeder Zuhörer sofort Heino, Udo Lindenberg sowie Udo Jürgens.

Der junge Künstler strapazierte an diesem Vormittag die Lachmuskeln der Anwesenden gehörig, und die bedankten sich bei ihm mit großem Beifall und dem fordernden Zuruf: Zugabe, Zugabe!