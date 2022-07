Bördeland: Vereidigung Marco Schmoldts (SPD) als Bürgermeister

Biere - Aufgrund der am Sonntag, 8. Mai, stattgefundenen Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Bördeland wurde der Kandidat Marco Schmoldt (SPD) als neuer Bürgermeister zu Montag, 1. August, gewählt. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag, 14. Juli, wurde Schmoldt in seinem zukünftigen Amt als Gemeindebürgermeister ernannt, vereidigt und verpflichtet.