Bördeland: Warum sind die Acker zu trocken?

Zens/Barby - Das landwirtschaftliche Gut in Zens, das Hans Henning Hagemann leitet, wurde Anfang der 1990er Jahre von seinem Vater gegründet. Seit 2002 ist Hagemann selbst am Betrieb beteiligt, seit 2009 ist es sein eigener. Gemeinsam mit seinen zwei Mitarbeitern bewirtschaftet er 530 Hektar Ackerflächen. Angebaut wird Weizen, Gerste Roggen, Mais, Erbsen, Zuckerrüben und zum ersten Mal nun auch Sonnenblumen an. Daneben hat Hagemann 2500 Mastschweine und – ausgelagert mit einem anderen Landwirt gemeinsam – 36.000 Hähnchen.