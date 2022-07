Bördeland: Wer wird Eickendorf regieren?

Eickendorf - In der Stichwahl vom Sonntag, 8. Mai, wählten die Bürger der Gemeinde Bördeland ihren nächsten Bürgermeister: Marco Schmoldt von der SPD. Der wird bei der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 14. Juli, in seinem Amt vereidigt. Am Montag, 1. August, beginnt seine Amtszeit. Durch die Wahl Schmoldts als Gemeindebürgermeister muss für den Ortsteil Eickendorf ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden.