Die Feuerwehr löscht einen Brand an der Garbsener Straße. Foto: Feuerwehr Schönebeck

Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Garbsener Straße in Schönebeck hat es gebrannt.

Schönebeck l Mehrere Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Schönebeck wurden am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Garbsener Straße gerufen. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, hatte ein Bewohner des Hauses kurz vor 21 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er einen starken Brandgeruch aus dem Keller festgestellt hatte. Auch der Rauchmelder im Treppenhaus des Gebäudes hatte ausgelöst und die Bewohner auf den Plan gerufen.

Alarmiert wurden daraufhin die Stadtteilwehr Schönebeck von der Tischlerstraße, die Feuerwehr aus Bad Salzelmen und die Feuerwehr Felgeleben. Zunächst wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert. Ein Erkundungstrupp aus Atemschutzgeräteträgern konnte feststellen, dass nicht der ganze Keller in Flammen stand, sondern dass ausschließlich ein abgestellter Kinderwagen. Die Feuerwehrleute konnten den Brand zügig löschen.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Doch durch die Flammen in dem Kinderwagen wurden auch die Plastikverkleidungen einiger Abwasserrohre deformiert. Zudem wurden bei dem Feuer im Keller zwei neben dem Kinderwagen abgestellt Fahrräder durch die Hitze beschädigt. Nach dem Ablöschen der Flammen und der Belüftung des Treppenhauses konnten die Bewohner des Hauses wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehrleute übergaben den Brandort daraufhin der Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte. Denn: Die Polizei geht zunächst davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Über Hinweise auf mögliche Täter wurden zunächst keine Angaben von der Polizei gemacht. Die Ermittlungen dauern allerdings noch ein. Allein die Stadtteilfeuerwehr Schönebeck von der Tischlerstraße war mit einem Löschgruppenfahrzeug, mit einem Mannschaftstransporter und einer Drehleiter vor Ort. Der Einsatz ist gut verlaufen.