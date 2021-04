Brandstiftung: Heiße Spur in Plötzky

Schon wieder: Am Montag brannte in Plötzky erneut ein Holzstapel. Doch es gibt eine heiße Spur zum mutmaßlichen Täter.

Schönebeck/Plötzky

Die Polizei im Salzlandkreis ist bei den Ermittlungen zu den Brandstiftungen der vergangenen Tage einige Schritte weitergekommen. Das teilte Pressesprecher Marco Kopitz auf Volksstimme-Nachfrage mit. Dabei arbeiten die Beamten des Kreises eng mit einer anderen Behörde zusammen.

Plötzky: Zeuge beobachtet Verdächtige Person

Die Ermittlungen werden laut Kopitz von Beamten des Kreises Jerichower Land übernommen, da sich die verschiedenen Brandorte stets entlang der Kreisgrenze befinden. Die Dienststelle des Salzlandkreises steht allerdings in engem Kontakt und unterstützt bei den Ermittlungen. Um die Tatzeit am Montagabend herum – in Plötzky brannte ein Holzstapel (Volksstimme berichtete ausführlich) – beobachtete ein Zeuge im Unterholz eine Person. Er habe, so die Polizei, eine Person später in sozialen Netzwerken erkannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. In Ostelbien gab es im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von mutmaßlichen Brandstiftungen. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Nun haben die Ermittler aus den beiden Landkreisen eine heiße Spur, der sie jetzt nachgehen.

Schirm: Beamte werten Überwachungsvideo aus

„Die Spurensuche ist abgeschlossen“, bestätigte der Pressesprecher. Ebenfalls bestätigte er, dass es sich bei dem Brand auf dem Gelände der Schirm GmbH in der Schönebecker Geschwister-Scholl-Straße um Brandstiftung handelte. Am Sonntagabend gegen 22 Uhr rückte ein Großaufgebot der Schönebecker Feuerwehren zu dem Brand in dem Chemie-Betrieb aus.

Der Einsatz blieb von vielen Einwohnern nicht unbemerkt. Allerdings habe laut übereinstimmenden Aussagen von Feuerwehr, Polizei und der Pressestelle des Unternehmens zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt bestanden. Derzeit werde ein Video ausgewertet. Nähere Erkenntnisse zum Täter oder den Tätern liegen nach bisherigem Stand noch nicht vor.