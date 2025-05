Biere - Auch in diesem Jahr trafen sich rund 20 Mitglieder des Kulturvereins sowie Helfer am Dienstag zum Maibaumbinden und Schmücken. Drei Stunden lang wurde mit Hingabe gearbeitet, um die Birke zu einem Frühlingssymbol zu machen. Im Anschluss an das Binden übernahm Hans-Jürgen Schulze, ein altbekanntes und geschätztes Gesicht in Biere, die ehrenvolle Aufgabe der nächtlichen Maibaumbewachung.

