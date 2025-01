Beim Neujahrs-Breakdance-Wettkampf in der Vollbringhalle in Schönebeck präsentierten Kinder und Jugendliche ihre akrobatischen Tanzmoves. Immer zwei Tänzer traten dabei gegeneinander an und versuchten die Juroren mit ihrer Choreografie zu überzeugen.

Schönebeck. - Basshaltiger Hip Hop wummert am Samstag aus den Boxen in der Franz-Vollbring-Sporthalle in Schönebeck. Jubelrufe und anfeuerende Schreie aus dutzenden Kehlen mischen sich dazu, während sich auf der Matte in der Hallenmitte Kinder und Jugendliche mit ihren akrobatischen Tanzmoves messen. Der Ursprung dieses energiegeladenen Spektakels: Der Breakdance-Wettbewerb „New Year Battle“ der Breakdance-Abteilung von Union 1861 Schönebeck.