Von Zustellungsversehen und Sonnenblumen berichten die Beteiligten bei der Eröffnung der neuen Filiale der Post auf dem Markt in Barby.

Briefmarken & Co. auf dem Markt

Barby. - Bürgermeister Jörn Weinert und Verwaltungsmitarbeiterin Claudia Feierabend kamen zur Eröffnung mit einer Überraschung. „Uns wurde ein Paket zugestellt, das aber für Sie bestimmt ist“, lächelte Claudia Feierabend. Wie es sich heraus stellte, schickte die Deutsche Post in Berlin Prospekte und Unterlagen an die Postfiliale in Barby.