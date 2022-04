Burger, fritierte Insekten und mehr beim Street Food Festival in Schönebeck

Schönebeck - Bei Insekten denken wohl die meisten Mitteleuropäer an einen Kammerjäger statt an einen kleinen, knusprigen Snack. Wer dennoch mal fachmännisch zubereitete Krabbeltiere essen möchte, der hat nächste Woche die Gelegenheit dazu. Von Freitag, 1. Oktober, bis Sonntag, 3. Oktober, findet nämlich in Schönebeck ein Street Food Festival statt. Wie im Jahr 2020 wurde der Kurpark in Bad Salzelmen als Veranstaltungsort auserkoren.